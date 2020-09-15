شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أزمة الاستقالات.. تغييرات مفاجئة بالقائمة الوطنية تطال قيادات الأحزاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مصادر مطلعة، رفضت الكشف عن أسمائها، أن اتصالات مفاجئة وكثيفة بدأت الثلاثاء بشباب أحزاب «مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، المؤتمر، حماة وطن والتيار الوطني» تطالبهم بإحضار أوراق ترشحهم لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة.

يأتي ذلك في خضم أزمة تشهدها جميع الأحزاب المشاركة في القائمة الوطنية الموحدة، بسبب مرشحي كل حزب وانحسار الاختيارات على القيادات، وصلت إلى استقالات داخل الأحزاب، كما حدث في حالة حزب مستقبل وطن باستقالة عدد من قياداته ونوابه السابقين مثل النائب محمد المسعود الذي انضم إلى حزب حماة الوطن، أو ما شهده حزب المصريين الأحرار باستقالة رئيس الهيئة البرلمانية له الدكتور أيمن أبوالعلا.

وكشفت المصادر أن هناك اتجاه لاستبدال قيادات الأحزاب بعدد من الشباب، وبعض الأسماء التي لم تنل موافقة قادة القائمة الوطنية الموحدة.