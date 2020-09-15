شكرا لقرائتكم خبر عن سفير كوريا الجنوبية يزور معبد أبو سمبل (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار هونج جين ووك، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، الثلاثاء، معبدي رمسيس الثاني ونفرتاري بأبوسمبل، في جولة سياحية على هامش زيارته لمحافظة أسوان، والتي التقى خلالها باللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، والدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، والتقى طلاب قسم اللغة الكورية بالجامعة.

واستمع السفير إلى شرح عن قصة المعبد وظاهرة التعامد وكيفية إنقاذ معابد أبوسمبل والنوبة من الغرق خلال فترة بناء السد العالي.

وأشاد سفير كوريا الجنوبية بمعبد أبوسمبل وعظمة الحضارة المصرية القديمة، لافتًا إلى أنه أحد المعابد الشهيرة ومن أهم المعالم الأثرية في مصر.

وفي ختام جولته بالمعبد، سجل السفير الكوري كلمة شكر بسجل كبار الزوار بالمعبد.

سفير كوريا الجنوبية يزور معبد أبوسمبل

سفير كوريا الجنوبية يزور معبد أبوسمبل