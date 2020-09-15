شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مدرس فرنساوي أثناء تدريسه لـ250 طالبًا داخل «سنتر» بالمنصورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (مدرس لغة فرنسية) لقيامه بإدارة سنتر دروس خصوصية بمنطقة المنصورة بالدقهلية وبصحبته 3 سيدات يعملن سكرتارية بالسنتر، وتبين وجود (250 طالبًا وطالبة) يتلقون درسا خصوصيًا بذات المكان. تم صرف الجميع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,177

تعافي 84,969

وفيات 5,661

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على مدرس فرنساوي أثناء تدريسه لـ250 طالبًا داخل «سنتر» بالمنصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.