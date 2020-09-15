شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر أمني: القبض على مدرس كيمياء بالشرقية أثناء إعطائه درسيًا خصوصيًا لـ20 طالبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مدرس كيمياء بالشرقية، لقيامه بإعطاء درس خصوصي بغرفة أسفل أحد المنازل بمنطقة الزقازيق، لـ(20) طالبًا، بالصف الثالث الثانوى العام، مخالفًا القرارات الصادرة في هذا الشأن، وتم الغلق واتخاذ الإجراءات القانونية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,177

تعافي 84,969

وفيات 5,661

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