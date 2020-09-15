شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يتابع الموقف التنفيذي لمحطة مياه شرب الكاب بتكلفة 400 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الثلاثاء، معدلات التنفيذ الجارية بمحطة مياه شرب الكاب، وذلك استعدادا لبدء تشغيل المحطة نهاية الشهر الحالي .

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، واللواء أيمن خيري رئيس الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي وجهاز المشروعات.

وأكد محافظ بورسعيد، أن محطة الكاب تعمل بطاقة استيعابية ٢٦ ألف م٣ يوم بتكلفة ٤٠٠ مليون جنية مرحلة أولي، واستخدم قرى الجنوب وتساهم في حل مشكلة تناوب وصول المياه ووصولها على مدار ٢٤ ساعة، مشيرا إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات بجميع قرى الجنوب خاصة وأن منطقة جنوب بورسعيد تمثل عنصر أساسي في عملية التنمية التي تمر بها المحافظة .

ووجه المحافظ خلال الاجتماع، بالمتابعة المستمرة للجهات المختصة لأعمال توصيل المياه بعد تشغيل المحطة منعا لإهدار المياه، ومتابعة مستوى الملوحة والتغيرات التي تطرأ على المياه باستمرار، مؤكدا أن المحطة تخدم في المقام الأول مواطني حي الجنوب، بما يساهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة .