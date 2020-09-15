شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الوطنية للإعلام»: تطبيق بصمة الإصبع أو الوجه لضبط «الحضور والانصراف» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للاعلام، إنه سيتم تطبيق بصمة الاصبع أو الوجة لدخول وخروج العاملين في الهيئة الوطنية للاعلام لضبط عملية الحضور بشكل افضل من الفترة السابقة.
أضاف «زين» لـ«المصري اليوم» أن تطبيق هذا النظام يحقن المشاكل في ماسبيرو، خاصة ان هناك مشاكل كثيرة بين الموظفين وادارة شؤون العاملين، على توقيت الحضور كل فترة، وبالتالي سوف يتم تعميم السيستم «الاصبع أو الايد» على جميع القطاعات خلال اسبوعين، وقد سبق وان تم تطبيقة في بعض القطاعات بالهيئة.
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