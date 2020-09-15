شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يوجه رؤساء المدن بالتيسير على المواطنين في طلبات التصالح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالمتابعة المستمرة لأعمال تلقي طلبات التصالح على المباني المخالفة من المواطنين، مؤكدا ضرورة التيسير على المواطنين، والعمل على مدار الساعة بشكل كامل في أيام العطلات الرسمية، وتجهيز أماكن انتظار لائقة للمواطنين للعمل على راحتهم.

جاء ذلك خلال الإجتماع الموسع الذي حضره كل من الدكتور سمير حماد نائب المحافظ واللواء هشام خشبة السكرتير العام والمهندس على أبوعقيل السكرتير العام المساعد، وجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، للتأكيد على توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بخصوص التصالح على مخالفات البناء وتخفيض قيمة سعر متر التصالح في القرى لمبلغ 50 جنيه وتخفيض نسبة 25% من إجمالي المبالغ المستحقة للمواطنين الذين يتقدمون بسداد المبالغ كاملة.

وأكد المحافظ: «أننا مستمرون في تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء من قبل اللجان التي تم تشكيلها لمتابعة موقف قانون التصالح والتي تقوم بمباشرة أعمالها حتى تاريخ 30 سبتمبر 2020، وهو التاريخ الذي حدده وأكد عليه رئيس مجلس الوزراء، لافتاً إلى تقديم كافة التسهيلات للمواطنين المتقدمين لإجراء التصالح».

وتجدر الاشارة إلى أنه تم تحصيل مبلغ 676648 جنيه حتى اليوم الثلاثاء، وبلغ عدد الطلبات 122890 حتى الآن.

وناشد محافظ القليوبية المواطنين راغبي التصالح في مخالفات البناء، بالتوجه إلى المراكز التكنولوجية بجميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الحكومة بتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.

وشدد المحافظ على ضرورة التصدي في ذات الوقت لأي بناء عشوائي على الأراضي الزراعية وإيقافه على الفور، على أن يتم التعامل مع هذا الملف بكل حسم مؤكدا أنه لن يتم التهاون في التعامل الفوري إزاء المخالفات، وسنوقف أي محاولات بناء مخالف سواء على الأراضي الزراعية أو غيرها تماما، باعتبار أن هذا الملف أصبح قضية أمن قومي، مشددا على استمرار تحويل أي محاولة للبناء المخالف على هذه الأراضي للنيابة العسكرية فورا.

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