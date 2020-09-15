شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة قناة السويس تحصل على شهادة «الأيزو» للعام الرابع على التوالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة حصلت على التجديد السنوي لشهادة الأيزو في القطاع الإداري، وذلك للعام الرابع على التوالي في المراجعة الدورية الرابعة .

وأكدت رئيس جامعة قناة السويس، أننا نسعى للريادة والتميز العلمي محليًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن «الأيزو» هي خطوة هامة للوصول لجامعة معتمدة، مؤكدًا أن شهادة «الأيزو» تتويج لمجهود جميع العاملين بالجامعة خلال فترة طويلة من العمل.

من جانبه أكد الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة خلال زيارة الشركة المانحة للجودة (AJA)، والشركة الاستشارية، للجامعة، إننا نعمل في ظل منظومة جودة التعليم والبحث العلمي التطبيقى الذي يخدم المجتمع ويحل مشكلاته.

وأشار الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب إنه تم إعداد مجموعة من البرامج التدريبية وورش العمل لتأهيل مختلف إدارات الجامعة لتجديد الاعتماد، والتي تناولت التعريف بكيفية صياغة وأهداف الإدارات، وقياس مدى تحقق الهدف، ومعوقات تحققه، والتعريف بمفاهيم الجودة، وكيفية إدراج أهداف كل إدارة مع الأهداف العليا للجامعة.

وقال الدكتور حمدى كمال عطاالله، مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة والمشرف على مشروع تطبيق الجودة طبقًا المواصفة ISO 9001 2015- قامت شركة AJA Egypt بتجديد شهادة الأيزو للجامعة في القطاع الإداري، وذلك بعد مراجعة الشركة لقطاعات الجامعة «قطاع رئيس الجامعة، وقطاعات النواب ( التعليم والطلاب، الدراسات العليا، خدمة المجتمع وتنمية البيئة) وقطاع أمين عام الجامعة».

كما حرص الدكتور حمدي عطا الله على توجيه الشكر إلى ياسر رجب مدير عام إدارة دعم واتخاذ القرار، وفريق مراجعة الجودة الداخلية، وذلك لجهوده المتميزه.

وأشاد المهندس أحمد عثمان، مدير شركة AJA Egypt، ورئيس فريق المراجعين، بما حققته جامعة قناة السويس من نجاحات متميزة في مختلف الأنشطة، مشيرا إلى أن الجامعة خلال أربع سنوات شهدت تطورًا ملحوظًا.

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كما أشارت هدى فرج أمين عام الجامعة أن الجودة أصبحت أسلوب عمل لجميع موظفي جامعة قناة السويس متمنيه للجامعة وقياداتها مزيد من التقدم والازدهار والنجاح

هذا وقام الدكتور المهندس أحمد عثمان رئيس الشركة المانحة AJA، بتسليم شهاده التجديد للدكتورة ماجدة هجرس رئيس الجامعة، بحضور الأعضاء الدكتور مهندس محمد عثمان، واللواء مهندس عبدالسلام عبدالسميع والدكتور عبده مصطفي والدكتور محمد أمين من الشركة الاستشارية الهندسية.