«أمن الأقصر» تقدم رعاية صحية كاملة لسيدة تعاني من أزمة نفسية حادة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم ضباط مديرية أمن الأقصر، مساعدات لسيدة تعاني من أزمة نفسية حادة، تقيم في منزل شبه مهجور، بمنزل بعزبة أبوقليع بمركز أرمنت عرب الأقصر، ولسوء حالتها الصحية اصطحبها ضباط العلاقات العامة بمستشفى أرمنت التخصصي، وإجراء فحوصات طبية شاملة وصرف العلاج لها بالكامل.

والسيدة التي تدعى، «مسعودة. م»، ٤٠ عامًا، تعانى من أزمة نفسية، لتمضي غالبية عمرها حبيسة منزل مهجور مُكبلة بسلاسل حديدية، قيدتها بها أختها خشية عليها من الأوهام والاختفاء، فإن تركتها اختها بمفردها تغافلها وتجوب شوارع قريتها مما يجعل أختها، والأهالي يبحثون عنها في جمبع المناطق.

مديرية أمن الاقصر تقدم رعاية صحية كاملة لسيدة تعانى من مرض نفسي

مديرية أمن الاقصر تقدم رعاية صحية كاملة لسيدة تعانى من مرض نفسي

وقال الجيران، إن مسعودة المريضة أصيبت منذ سنوات بمرض عقلي أفقدها السيطرة على تصرفاتها، وتسبب ضيق حال أسرتها للجوء إلى الجمعيات الأهلية حتى تتمكن من توفير نفقات معيشتها، ومدها بالعلاج اللازم الذي لا تقوى على تدبير نفقاته، ونتيجة لتدهور حالتها وضعتها شقيقتها في بيت مهجور وكبلتها بالسلاسل حتى لا تتعرض للفقد.

واتفق الجيران بالقرية، أن مسعودة ليست في حاجة إلى تلقي التبرعات، ولكنها في حاجة إلى الدخول لمصحة نفسية توفر لها الرعاية النفسية اللازمة حتى تستعيد عافيتها وصحتها.