شكرا لقرائتكم خبر عن بالخطوات والشروط.. «المرور» تتيح خدمة تجديد رخصة السيارة «أونلاين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أتاحت وزارة الداخلية الخدمات الالكترونية في قطاع المرور في اطار الاجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة للتصدي إلى فيروس كورونا، حيث حددت الإدارة العامة المرور عددا من الخدمات الإلكترونية، للمواطنين عبر الموقع الرسمي الخاص بها لوزارة الداخلية، وتطبيق وزارة الداخلية عبر الهواتف الذكية.

ومن الخدمات الإلكترونية في المرور تجديد رخصة المركبة، وتستعرض «المصري اليوم» خطوات وشروط تجديد الرخصة كالتالي:

1- يختار المستخدم رخصة المركبة المطلوب تجديدها.

2- يجب أن تكون المركبة بنوع ترخيص ملاكي أو دراجة نارية وأن تكون أقل من 2030 سي سي.

3- يجب على المستخدم أن يقوم بدفع جميع الرسوم والمخالفات والتأمين لإجراء عملية تجديد الرخصة.

4- لا يجوز توصيل الرخصة في حالة وجوب الفحص الفني أو وجود حظر بيع.

5- عند التقديم على تجديد للرخصة للمستخدم الحق في اختيار إذا كان يريد توصيل الرخصة إلى عنوان معين أم أنه يريد استلامها منوحدة المرور وذلك في حالة ان المركبة ليست في حالة فحص أو حظر.

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6- إذا اختار المستخدم توصيل الرخصة فسيتم تحديث الطلب بعد إصدار الرخصة برقم شحنة التوصيل ويتم عرض رقم الشحنة في الطلب الموجود .