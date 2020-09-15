شكرا لقرائتكم خبر عن «صناعة النواب» تشيد بأول مصنع لإنتاج إطارات السيارات في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشادت لجنة الصناعة بمجلس النواب، بنجاح محافظة بورسعيد في تصدير إطارات السيارات المصنعة محلياً، لبعض الدول الأوروبية والعربية والأفريقية، واعتبرتها بداية جادة لتكون مصر مركزا إقليمياً لصناعة السيارات خاصة أن مصر تمتلك الإمكانيات الطبيعية والبشرية لتحقيق هذا الغرض.

وقالت اللجنة على لسان النائب محمد فرج عامر، رئيس «صناعة البرلمان»، إن «مصر في عهد الرئيس السيسي اقتربت من تحقيق حلم أن تكون مركزاً إقليمياً كبيراً في جميع المجالات الصناعية والزراعية والتصديرية وغيرها، خاصة أن مصر تتميز بموقع جغرافى ليس له مثيل على مستوى العالم، وأصبحت مؤهلة لتحقيق انطلاقة اقتصادية كبرى وغير مسبوقة بعد الانجازات والمشروعات القومية الكبرى التي تحققت خلال الخمس سنوات السابقة، ويكفى ماتم داخل مصر من مشروعات قومية في مجال البنية الاساسية والتحتية من شبكة الطرق القومية والأنفاق والكباري ومشروعات الكهرباء والغاز والبترول والصرف الصحى والمياه وغيرها».

وأضاف «عامر» أن «مصر واحدة من أهم الدول الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية وفق التصنيفات الدولية، وبما يجعلها قادرة على الدخول في عالم الصناعات الاستراتيجية والمهمة لتصدير المنتجات المصرية للأسواق العربية والافريقية ولمختلف أسواق العالم».

ولفت رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى تصريحات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، التي أكد فيها أن محافظة بورسعيد أصبح بها أكبر مصنع لإنتاج إطارات السيارات في مصر وتم تصدير منتجاته لأربع دول وهى إيطاليا والمغرب والجزائر وكينيا، ويعمل بأيدى مصرية 100% وباستثمارات مصرية وشراكة أجنبية، وهو ما اعتبره «عامر» تؤكد قدرة مصر على توطين مثل هذه الصناعات الاستراتيجية في مصر.