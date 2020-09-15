شكرا لقرائتكم خبر عن عروض مميزة لاشتراكات الإنترنت للطلاب في معرض «أهلا مدارس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية، إن معرض «أهلا مدارس» هذا العام يتميز بتوفير كافة المستلزمات والأدوات المكتبية للطلاب في مراحل التعليم المختلفة، وأيضا الزي المدرسي، وكذلك منتجات السلع الغذائية، وكافة المنتجات التي يحتاج إليها «سندوتش الطالب»، بأسعار مخفضة لا تقل عن 20% مقارنة بنفس أسعار المنتجات المثيلة في الأسواق الأخرى.

وأضاف، أن وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه بتوفير كافة المستلزمات والأدوات المكتبية وكل ما يحتاجه الطلاب داخل المعرض، حيث سيشارك ما يقرب من 300 شركة من كبرى المنتجين لعرض المستلزمات بأسعار مخفضة، بجانب أيضا مشاركة شركات المحمول لطرح عروض مميزة لاشتراكات الإنترنت للطلاب تماشيا مع توجيهات الدولة في توفير الإنترنت للطلاب.

وقالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن معرض «أهلا مدارس»، سيبدأ في الفترة من 20 سبتمبر الجاري وحتى 27 من نفس الشهر، في قاعة المؤتمرات بأرض المعارض بمدينة نصر، تحت رعاية رئيس الوزراء، بهدف تخفيف العبء عن أولياء الأمور في إتاحة الحصول على المستلزمات المدرسية للطلاب في مراحل التعليم المختلفة من خلال مشاركة كبرى الشركات المنتجة بالمعرض وسط عروض تنافسية كبيرة في عرض المستلزمات، وكافة الأدوات المدرسية والمكتبية والشنط والزي المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة.

ووجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتوفير كافة المستلزمات والأدوات المدرسية للطلاب في المراحل التعليم المختلفة، وأيضا توفير المنتجات الغذائية التي يحتاجها الطالب من منتجات المربى والعسل وكافة مستلزمات الغذائية التي يحتاجها «سندوتش الطلاب»، كما وجه الوزير بمد المعرض بكافة المستلزمات طوال فترة إقامته بقاعة المؤتمرات بأرض المعارض بمدينة نصر.