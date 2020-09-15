شكرا لقرائتكم خبر عن «اللاجئين الأسقفية»: وظفنا ٢٩ لاجئًا إفريقيًا خلال الشهرين الماضيين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت خدمة اللاجئين بالكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر، عن تفاصيل المساعدات التي قدمتها للاجئين الأفارقة، طوال شهري يوليو وأغسطس الماضيين.

وذكرت الكنيسة الأسقفية في بيان لها اليوم الثلاثاء، قدم مكتب خدمة اللاجئين فرصًا لتوظيف ١٢ لاجئًا، و٥ لاجئات في شهر يوليو، مقابل ٦ لاجئين، و٦ لاجئات، في شهر أغسطس حيث تم إلحاقهم بوظائف متنوعة بينها العمالة المنزلية، وبعض أعمال النظافة، والرعاية، وسائقين وعمال إنتاج، في شركات ومؤسسات ومصانع.

وأوضحت الكنيسة، أنها قدمت تدريبًا للاجئين قبل استلامهم العمل، واستلام العمالة شنطا تتضمن أدوات صحية، ومطهرات تساعدهم على القيام، بمهاهم في ظل وباء كورونا، لافتة إلى أن اللاجئين يحملون جنسيات متعددة، بينها شمال وجنوب السودان، وإثيوبيا، وسوريا، وغيرها.