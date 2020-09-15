شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة ممرضة وعامل في حادث سقوط «أسانسير» داخل مستشفى المنشاوي بطنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد مستشفى المنشاوي العام بطنطا، اليوم الثلاثاء، سقوط أحد مصاعد المستشفى بسبب حدوث عطل مفاجئ، وقد تصادف وجود ممرضة وعامل داخل المصعد، وتمكن العاملين بالمستشفى من إنقاذ الممرضة والعامل من المصعد بواسطة فتح باب الأسانسير بـ«شنيور».

وكشف الدكتور محمد جابر، مدير مستشفى المنشاوي العام بطنطا، أن العطل المفاجئ حدث في أسانسير الجراحة، وقد تصادف بداخلة ممرضة وعامل، وتم إخراجهما وعمل الإسعافات الأولية لهم للتأكد من حالتهم الصحية.

وأضاف مدير مستشفى المنشاوي العام، أن المستشفى لديها 5 أسانسيرات، وأن العطل حدث في أسانسير الجراحة، وتم الاتصال بشركة الصيانة الخاصة بالأسانسير لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيرًا إلى أن باقي أسانسيرات المستشفى سليمة وصالحة لجميع المرضى والعاملين.