شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تمد العمل بالأحياء للسادسة مساء لتلقى طلبات التصالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة مد العمل بالمراكز التكنولوجية العاملة فى استقبال طلبات التصالح بكافة أحياء العاصمة حتى السادسة مساءً، كما قرر استمرار تلقى طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية بالأحياء يومى الجمعة والسبت، تيسيرًا على المواطنين ونظرًا للإقبال الكبير على تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء.

كانت أعلنت محافظة القاهرة تخفيض أسعار التصالح على بعد مخالفات البناء، فى بعض المناطق بالمنطقة الشرقية وفقا للجداول التالية، حيث شملت جداول تعديل أسعار التصالح علي مخالفات البناء في أحياء المنطقة الشرقية وتشمل أحياء : ( مصر الجديدة - النزهة - شرق مدينة نصر - غرب مدينة نصر - المطرية - عين شمس - السلام أول - السلام ثان - المرج)، وذلك بعد اعتمادها من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بالقرار رقم 4976 لسنة 2020، ووصلت التخفيضات في بعض المناطق تصل إلي 40%.

Advertisements

وفى السياق أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة أن 30 سبتمبر هو آخر موعد للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء محذرًا من لم يتقدم بإجراءات التصالح فى هذا الموعد باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنفيذية لإزالة مخالفته على الفور.

وناشد محافظ القاهرة المواطنين بضرورة قيام مقدمى طلبات التصالح على مخالفات البناء بسرعة سداد مبلغ الـ 25% المقررة جدية تصالح لحين السير فى باقى الإجراءات وإلا أعتبر الطلب المقدم للتصالح لاغيًا.