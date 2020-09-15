نقابة الأطباء تنعى الدكتور جمال عبد العليم بعد وفاته بكورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور جمال عبد العليم الديب، استشاري ومدير مستشفى حميات دمياط السابق والذي توفي بالمستشفي نتيجة الإصابة بفيروس كوڤيد19، ووجهت النقابة خالص العزاء لأسرته الكريمة، داعيه الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء، وأشارت إلى أنه الشهيد الـ (167).

كانت قد نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور السيد عبد المنعم فارس، استشارى حميات بالاسكندرية، الذى توفى نتيجة الإصابة بفيروس كوڤيد19، ووجهت النقابة خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء، مشيرة إلى أنه الشهيد الـ (166).

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كان قد قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة، إنه بسبب عدم وجود رقم من جهة رسمية، خاص بأعداد شهداء الأطباء جراء الإصابة بفيروس كورونا، يُجرى مجلس النقابة محاولات مستمرة، بمجهودات شخصية للوصول إلى كل الشهداء، وأوضح الزيات، فى بيان له، أنه وصل إلى 165 شهيدا من الأطباء، إلا أنه بعد إصافة مجموعة من الأسماء التى توصل لها آخرين، ارتفع عدد الشهداء من الأطباء ليصل إلى 192 طبيبا.

وأشار عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إلى أن عدد من تقدم من الأطباء المصابين بفيروس كورونا المستجد، للحصول على المستحقات المالية من النقابة وصل إلى ما يقرب من 6 آلاف طبيب، مشيرا إلى أنه تم الصرف لحوالى 608 أطباء حتى الآن، بعد مراجعة كل التقارير الطبية المُقدمة من الأطباء.