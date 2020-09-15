شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن بدء النشاط الصيفى لتعليم اللغات الإنجليزية والفرنسية وبرامج الكمبيوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الإدارة العامة للتعليم الإلكترونى بوزارة التربية والتعليم، بدء النشاط الصيفى لتعليم اللغات "الإنجليزية، والفرنسية، وتعليم برامج الكمبيوتر"، من خلال الجداول المعلنة على منصة البث المباشر Stream.moe.gov.eg، حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على دعم أبنائها الطلاب وتطوير مهاراتهم فى كافة المجالات.

وأوضحت الوزارة أن مواعيد برنامج اللغة الإنجليزية سيكون أيام "السبت، الإثنين، الأربعاء"، وبرنامج اللغة الفرنسية أيام "الأحد، الثلاثاء، الخميس"، وجميعها تبدأ من الساعه 7 إلى 8 مساء.

كان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، قد أعلن ملامح العام الدراسى الجديد، التى جاءت كالتالي:-

- يبدأ العام الدراسي الجديد 2020/2021 في المدارس يوم 17 أكتوبر 2020، على أن تبدأ الدراسة في المدارس الدولية يوم 15 سبتمبر 2020.

- العمل على تقليل الكثافة عن طريق إعادة توزيع الحصص وتعدد مصادر التعلم دون التأثير على المحتوى الأكاديمي المفترض تحصيله مع نهاية العام الدراسي.

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وأوضح وزير التربية والتعليم خطة الوزارة لحضور الطلاب، وجاءت كالتالي:

- الصفوف من KG1 وحتى الثالث الابتدائي.. الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" سيكون 4 أيام في الأسبوع، وبالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع، وسيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

- الصفوف من الصف الرابع وحتى السادس الابتدائي.. الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" سيكون يومين أسبوعيًا، وبالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع، و سيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

- الصفوف من الأول إلى الثالث الإعدادي.. سيكون الحضور يومين أسبوعيًا، و سيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

- الصفوف الأول إلى الثالث الثانوي.. الحضور يومين أسبوعيًا، و سيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.