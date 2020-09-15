شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة الداخلية تحقق عائدات أعلى من الدولية.. اعرف تصريحات منظمة السياحة العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت منظمة السياحة العالمية أنها تتوقع انتعاش وعودة السياحة الداخلية فى الدول بشكل أسرع وأقوى من السفر الدولى، مشيرة فى تقرير حديث إلى أن السياحة المحلية، فى معظم الوجهات، تحقق عائدات أعلى من السياحة الدولية.

وأشارت المنظمة إلى أنه فى دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية والتى تضم عضويتها 34 دولة من أوروبا وأمريكا الجنوبية والشمالية، تمثل السياحة المحلية 75% من إجمالى الإنفاق السياحى، بينما فى الاتحاد الأوروبى، يبلغ الإنفاق السياحى المحلي 1.8 مرة أعلى من إنفاق السياحة الوافدة.

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ولفتت إلى أنه مع بدء تخفيف القيود المفروضة على السفر على مستوى العالم، تركز الوجهات حول العالم على تنمية السياحة المحلية ، مع تقديم العديد من الحوافز لتشجيع الناس على استكشاف بلدانهم.

وتُظهر بيانات منظمة السياحة العالمية أنه فى عام 2018، تم تنفيذ حوالى 9 مليارات رحلة سياحية محلية على مستوى العالم - أى ستة أضعاف عدد السياح الدوليين الوافدين (1.4 مليار فى 2018).

وقال الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي: “تتوقع منظمة السياحة العالمية عودة السياحة المحلية بشكل أسرع وأقوى من السفر الدولي. نظرًا لحجم السياحة المحلية ، وسيساعد هذا العديد من الوجهات على التعافي من الآثار الاقتصادية للوباء ، وفي الوقت نفسه حماية الوظائف وحماية سبل العيش والسماح بالعودة أيضًا للمنافع الاجتماعية التي تقدمها السياحة ".