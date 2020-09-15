شكرا لقرائتكم خبر عن المكتب الفنى للبابا تواضروس يعقد اجتماعه الأول لبحث توزيع المهام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول للمكتب الفنى لقداسته.

تم خلال الاجتماع تقسيم الأعضاء على لجان العمل وتحديد المسؤوليات المطلوبة التي تضمن سير المشروعات المطروحة بصورة جيدة وسريعة. واختتم الاجتماع بالصلاة كما بدأ وتم أخذ صورة تذكارية.

كان قداسة البابا أصدر قرارًا نهاية أغسطس الجارى بتشكيل المكتب الفنى لقداسته، للمعاونة فى متابعة عدد من الأعمال الإدارية الخاصة بالبطريركية.

وأصدر البابا تواضروس الثاني، قرارا بتشكيل مكتب فنى لقداسته يضم 12 شخصا، وبحسب القرار حدد البابا 12 تخصص لأعضاء المجلس . كمال جاد شاروبيم سعد شريف عدلي كيرلس إيهاب فلتاؤوس تواضروس نعيم كامل إبراهيم اللواء أمين فؤاد روماني سمير نجيب قزمان وديع حنا ناشد هاني ميلاد مسعد جميل بشرى حنا هاني كميل معوض بربارة سليمان Advertisements وجيه صبحي جاد الله ويختص المجلس الفني المشكل بالأتي: 1. إصدار تراخيص الكنائس والمستشفيات والمدارس وأي مبانى أخرى تابعة لقداسة البابا 2. التقديم على تخصيص الأراضي الجديدة لهذة المشروعات 3. توفيق اوضاع المباني القديمة التى بدون تراخيص 4. تقديم دراسات الجدوى للمشاريع طبقا للاحتياجات 5. عمل دراسات لأكثر الأماكن احتياجا سواءالكنائس والمدارس والمستشفيات 6. توظيف كوادر لإدارة العقود وتسجيل الأراضي 7. توظيف كوادر لإدارة المستشفيات والمراكز الطبية 8. توظيف كوادر لإدارة المدارس والمباني التعليمية 9. عمل قوائم بالمهندسين المعتمدين معماري ومدني وإليكتروميكانيكال ومرور 10. وضع جدول بأتعااب استرشادية وزمن تسليم رسومات لللاستشارين 11. وضع قوائم من المقاولين المعتمدين حفر وخرسانة وطوب 12. وضع فئات سعرية استرشادية للمقاولين المعتمدين

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