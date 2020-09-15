شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار تحالف أمريكى مصرى للإشراف على خطى مونوريل 6 أكتوبر والعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة البت الرئيسية بالهيئة القومية للأنفاق اختيار تحالف المكاتب الاستشارية الأمريكى المصرى هيل إنترناشونال وحجى جروب للقيام بالأعمال الاستشارية والإشراف على تنفيذ مشروعى مونوريل العاصمة الإدارية ومونوريل 6 أكتوبر، ضمن المناقصة العالمية المحدودة التى طرحتها الهيئة ودعت إليها 8 مكاتب استشارية عالمية، وتم تأهيل فنيا عرضين أحدهما تقدم به المكتب الاستشارى الفرنسى "سيسترا" والآخر المكتب الفائز بالمناقصة.

أصدرت لجنة البت الرئيسيىة بالهيئة القومية للأنفاق قرارا باختيار التحالف الاستشارى المصرى الأمريكى كون عرضه الأقل ماليا وتكلفة بعد انتهاء أعمال تقييم المالى للمظاريف المالية، حيث تقدم بعرض مالى قيمته 25.7 مليون يورو بالإضافة إلى 412 مليون جنيه مصرى بما يعادل تقريبا 895 مليون جنيه، فيما قدم مكتب سيسترا الخاسر للمناقصة عرضا بقيمة 1.1 مليار جنيه تقريبا.

وقالت مصادر مسئولة لـ"الخليج 365"، إن المنافسة كانت بين المكتب الاستشارى الفرنسى "سيسترا" المقبول عرضه فنيا خلال تقييم وفحص المظاريف الفنية بعد حصوله على تقييم فنى بنسبة 84% والاستشارى الأمريكى المصرى هيل إنترناشونال وحجى جروب المقبول عرضه الفنى بنسبة 81%، إلا أن المظاريف المالية حسمت المناقصة لصالح المكتب الاستشار الأمريكى.

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وأضافت المصادر، أن الهيئة القومية للأنفاق بدأت تجهيز العقود التى سيتم توقيعها مع المكتب الاستشار الفائز وإنهاء بعض الإجراءات ليبدأ الاستشارى الأمريكى المصرى فى أعماله مباشرة الخاصة بالإشراف على تنفيذ مشروعى خطى المونوريل، حيث بدأت أعمال تنفيذ مونوريل 6 أكتوبر ـ المهندسين الذى تنفذه شركة المقاولون العرب بالاشتراك مع شركة بومباردييه الكندية وتستعد الهيئة لبدء أعمال تنفيذ مونوريل العاصمة الإدارية ـ مدينة نصر الذى تنفذه شركة اوراسكوم للإنشاءات بالاشتراك مع شركة بومباردييه.

وأضحت المصادر، أن لهيئة القومية للأنفاق دعت عبر مناقصة عامة طرحتها نهاية ديسمبر 2019، المكاتب الاستشارية المختلفة لتقديم سابقة خبراتها لاختيار المكاتب الاستشارية المؤهلة فنيا للقيام بالأعمال الاستشارية لخطى مونوريل العاصمة الإدارية ومدينة 6 أكتوبر، وانتهى هذا الطرح إلى تأهيل 8 مكاتب عالمية تم طرح بينهم مناقصة محدودة انتهت إلى القبول الفنى لعرضين فقط قبل أن ينتج عن التقييم المالى فوز التحالف الاستشارى الإمريكى المصرى .

ومشروع مونوريل العاصمة الإدارية سيربط مع القاهرة الجديدة ومدينة نصر، كما سيربط مشروع مونوريل 6 أكتوبر مع الخط الثالث للمترو فى محطة وادى النيل بالمهندسين، ضمن بالمرحلة الثالثة بالخط الثالث الجارى تنفيذها حاليا، وتصل أطوال الخطين إلى حوالى 96 كم بتكلفة تنفيذية تقدر بـ 4.1 مليار يورور وفقًا للتعاقد الذى أبرمته الهيئة مع شركة بومباردييه وشركتى أوراسكوم للإنشاءات والمقاولون العرب لتنفيذ المشروعين.