تعرف على مساعدات الأسر الأولى بالرعاية من بنك ناصر الاجتماعى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستمر بنك ناصر الاجتماعى برئاسة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة البنك فى مساعدة الأسر الأولى بالرعاية دعما للتكافل الاجتماعى، وأنه تم صرف 960 مليون جنيه للمساهمة فى دعم ورعاية الفئات الأولى بالرعاية. ”الخليج 365” ينشر تقريرا معلوماتيا عن المساعدات للأسر الأولى بالرعاية من بنك ناصر الاجتماعى فى نقاط محددة. تم منح إعانات ومساعدات نقدية وعينية للأسر الأولى بالرعاية بمبلغ 65 مليون جنيه. منح قروض حسنة لمحدودي الدخل بدون عائد وبشروط ميسرة بمبلغ 278 مليون جنيه. تمويل مشروعات تمليك وسائل الإنتاج وتمويل قروض الحضانات والبيت الريفى بأسوان ووظيفة تك. Advertisements المساهمة فى تأسيس صندوق الاستثمار الخيرى لدعم ذوى الإعاقة "عطاء" بإجمالى حوالى 20 مليون جنيه. توفير الدعم والرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة، وتعزيز المشاركة المجتمعية وتوفير أفضل الخدمات لهم. تم منح تمويلات استثمارية وتحسين الدخل لأصحاب المشروعات الصغيرة الجديدة لخلق فرص عمل جديدة للعاطلين من الشباب وكذا تحسين مستوى المعيشة بمبلغ 3,5 مليار جنيه تقريباً. تمويل عمليات الإسكان بمبلغ 6,6 مليار جنيه وتمويل عمليات شراء وسائل النقل والانتقال المختلفة بمبلغ 209 مليون جنيه. يقوم البنك بتمويل شراء السيارات الخاصة والأجرة والنقل هذا بالإضافة إلى القيام حاليا بانشاء فرع للبنك فى حى الأسمرات لخدمة أهالي أحياء الأسمرات 1 والأسمرات 2 والأسمرات 3.

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