شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توضح حقيقة تداول أسئلة اختبار القبول لمدارس المتفوقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم، أنه بشأن ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعى حول تداول بعض أسئلة اختبارات القبول لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا (STEM)، التى بدأت يوم 13 سبتمبر 2020، تفيد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن لديها عدد كافي من نماذج الاختبارات التي تم إعدادها من المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي، بحيث يتم تقديم نموذج فى كل فترة من فترات الاختبار ولا يسمح نهائيًا بتكرار أى نموذج فى أى فترة أخرى من فترات الاختبارات، لمراعاة تكافؤ الفرص بين الطلاب المتقدمين للاختبار. Advertisements وتؤكد الوزارة بأنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة فى حالة ثبوت أى مخالفات خلال الفترة السابقة أثناء انعقاد اختبارات الطلاب المتقدمين لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا. وفى حالة وجود أية شكاوى خاصة بالطلاب الذين لم يتمكنوا من إتمام الاختبار أو المتغيبين لعذر قهري يتم التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected] على أن تتضمن الشكوى (اسم الطالب – رقم الجلوس – الرقم القومي – اسم لجنة الاختبار التي لم يتمكن من إتمام الاختبار بها – المادة – تاريخ الاختبار – اسم المدرسة المطلوب الالتحاق بها – توصيف المشكلة)، ومن يثبت لهم أحقية إعادة الاختبار سيتم عقد اختبار إعادة لهم يومي الأحد والإثنين الموافقين 2020/9/27 و 2020/9/28 كفرصة ثانية لهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التعليم توضح حقيقة تداول أسئلة اختبار القبول لمدارس المتفوقين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.