شكرا لقرائتكم خبر عن خطة وزارة الصحة لمواجهة الموجة الثانية من كورونا.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة عن خطتها لمواجهة الموجة الثانية من كورونا عبر عدد من المحاور وهي: المحور الأول : ضم 320 مستشفى عاماً ومركزياً بالإضافة إلى مستشفيات الحميات والصدر، وزيادة وتيرة العمل بمبادرة رئيس الجمهورية للأمراض المزمنة من خلال منافذ آمنة، وزيادة قدرة معامل تحاليل الحمض النووي للضعف تقريبا. المحور الثاني: توفير المستلزمات والأدوية من خلال تجهيز احتياطي استراتيجي لها. Advertisements المحور الثالث : تشغيل 27 غرفة عمليات فرعية مرتبطة بالغرفة المركزية لسرعة تسكين الحالات، ومنع الدخول من خلال أي منفذ بدون إحضار تحليل سلبي للحامض النووي. المحور الرابع : توفير الأمصال والطعوم من خلال تجهيز خط إنتاج أحد مصانع الشركة القابضة للأمصال فاكسيرا بالتعاون مع إحدى الشركات الصينية. وتوقيع مذكرة تفاهم مع "جافي" لتوفير نسبة من تعداد السكان من لقاح "سترازينكا" الذي تطوره جامعة أكسفورد.

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