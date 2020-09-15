شكرا لقرائتكم خبر عن فالكه يعترف بالرشوة: فيلا من الخليفي مقابل البث وقيمة الصفقة 480 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ووفقًا لشبكة "العربية"، قال المتهم بفضائح فساد مع الخليفي إن بي إن سبورت تمارس الاحتكار في المنطقة، موضحا أن صفقة حقوق البث بلغت قيمتها 480 مليون دولار.

وذكرت شبكة "العربية"، نقلًا عن مراسلها، أن رجل الأعمال القطري، ناصر الخليفي، يواجه تهم التحريض على سوء الإدارة وخيانة الأمانة، تصل عقوبتها إلى السجن 5 سنوات.

واتهم الإدعاء العام السويسري، ناصر الخليفي بدفع رشاوى للحصول على مزايا، كما عقد صفقة مع الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم الفرنسي جيروم فالكه في مقر "بي إن سبورت" القطرية.

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وانطلقت اليوم الثلاثاء، الجلسة الثانية لمحاكمة رجل الأعمال القطري، ناصر الخليفي، أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية في سويسرا، بتهمة الفساد.

ومثل الخليفي وفالكه أمام القضاء السويسري، فيما غاب المتهم الثالث

وتعتبر هذه القضية من أعقد وأكثر القضايا الرياضية في العالم، حيث هزت العالم أجمع، وكرة القدم والاتحاد الدولي. وتتهم النيابة السويسرية، رجل الأعمال القطري ورئيس بي إن سبورتس وباريس سان جيرمان، بمنح الأمين العام السابق للفيفا الفرنسي جيروم فالك حق استخدام فيلا فاخرة في إيطاليا مقابل دعم حصوله على حقوق البث للبطولتين.

ووجهت النيابة تهمة جديدة له وهي الإدارة غير النزيهة، حيث تتهمه بأنه حرض فالك على الحصول على هذه المميزات. ومن المتوقع أن يصدر الحكم في القضية أواخر أكتوبر القادم.