شكرا لقرائتكم خبر عن شروط بطريركية الإسكندرية لحضور القداسات بدون حجز مسبق.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت بطريركية الإسكندرية للأقباط الأرثوذكس "الكنيسة المرقسية"، تعليمات جديدة نصت من خلالها على قواعد لحضور القداسات "بدون حجز مسبق"، حيث حددت البطريركية هذه التعليمات التى تشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية فى المقام الأول.

ومن خلال الإنفوجراف نتعرف معا على شروط بطريركية الإسكندرية لحضور القداسات بدون حجز مسبق.

ـ الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا

ـ الالتزام بالمكان المخصص وعدم التحرك نهائيا أثناء القداس

ـ العدد المسموح به هو فرد في كل دكة بأولوية الحضور

ـ لا يسمح بدخول أي فرد أو استثناءات بعد اكتمال العدد

ـ يغلق الباب بعد نصف ساعة من ميعاد القداس

ـ لا يسمح بالدخول عقب غلق الباب حتى ولو وجدت أماكن متاحة بالكنيسة

ـ الدخول بالكمامة واللفافة والمياه الخاصة للفرد

ـ الالتزام بمراعاة التباعد الاجتماعى

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ـ عدم خلع الكمامة أثناء القداس

ـ عدم التقبيل أثناء ورد "قبلوا بعضكم بعضاً" ويكتفى بالانحناء

ـ مغادرة الكنيسة مباشرة بعد التناول

ـ عدم ترك أي مستلزمات بعد القداس

ـ عدم التواجد بالحوش بعد القداس.



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