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شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ضمن أفضل 20 دولة بمؤشر الاستثمار باندماج واستحواذ الشركات.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء إنفوجراف أوضح خلاله أنه جاء فى مؤشر الاستثمار فى اندماج واستحواذ الشركات – الصادر عن يورومونيتور انتيرناشونال – أن مصر ضمن الأسواق النشطة عالميًا فى الاستثمار من خلال اندماج واستحواذ الشركات، وحصدت مصر 78.7 نقطة هذا العالم مرتفعة بذلك عن 60.6 نقطة مسجلة فى عام 2019، وأن مصر ضمن أفضل 20 دولة أداءا فى مؤشر الاستثمار فى اندماج واستحواذ الشركات 2020
وجاءت كل من الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، والهند من أحسن الدول أداءً وجنوب شرق آسيا أسرع المناطق نموًا.
ويقصد بالاندماج توحد شـركتين فـى شـركة واحدة، وتتـم مثـل هـذه القـرارات بشكل طوعى وتـشتمل علـى عمليـات مبادلة أسهم أو تسديد دفعة نقدية للشركة المستهدفة، بينما يعنى الاستحواذ شراء شركة أصغر بواسطة شركة أكبر، أو أن تقـوم شـركة أصـغر بالاسـتحواذ علـى حـصة الإدارة المـسيطرة فـى شـركة أكـبر بطرق ودية أو غير ودية.
وكان المركز قد نشر انفوجراف سلط من خلاله الضوء على أن مصر استطاعت تحقيق تقدما ملحوظا فى مجال التعليم بأحدث تصنيف لوكالة US News حول أفضل الدول فى مستوى التعليم 2020.
وأوضح الانفوجراف أن مصر الـ3 عربيا والـ42 عالميا على مستوى التعليم وفقا تصنيف لوكالة US News 2020
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