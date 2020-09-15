شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية اليونان يؤكد دور السيسى الحاسم في تعيين الحدود المعلقة منذ 15سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية اليونانية نيكوس دندياس، إنه وبفضل الرئيس عبد الفتاح السيسى، تم التوقيع على الاتفاقية التاريخية بين اليونان ومصر ودخولها حيز التنفيذ، لتعيين جزئي للمناطق البحرية بين البلدين، بعد أن طالت المفاوضات فيها نحو 15 سنة.

وأضاف دندياس في بيان له على تويتر، أن الاتفاق جاء نتيجة مفاوضات حسنة النية، وهو نموذج لتطبيق القانون الدولي، ونموذج لتطبيق قانون البحار، ونموذج لاحترام مبدأ حسن الجوار بين الدول.

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وأشار دندياس في لقائه مع وزير الخارجية سامح شكرى، إلى أن الاتفاقية تساهم في استقرار واستغلال موارد شرق المتوسط. وناقش دندياس مع نظيره المصرى، الخطوات المقبلة بشأن شرق البحر المتوسط ، ومناقشة مسار خطط التعاون الثلاثي المنطقة بحثا عن طرق لتعميقها وتطويرها.

وتبذل اليونان ومصر ، بتعاون وثيق ، جهودًا متواصلة لتوطيد السلام والاستقرار في المنطقة المضطربة من الكوكب حيث نعيش معًا.