شكرا لقرائتكم خبر عن الإخوان ينصبون شباكهم على باريس.. وفرنسا تشن عليهم الحرب "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من قلق المتزايد تعيشه أوساط فرنسا الأمنية والسياسية من التنامى المتزايد لنشاط التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية داخل البلاد، فما بين محاولات التنظيم الدولى للجماعة الإرهابية للتسلل داخل المجتمع الفرنسى واستقطاب أبناء الجاليات العربية والمسلمة، تتوالى التحذيرات، وتقدم السلطات الفرنسية على إجراءات متصاعدة لقطع لطريق أمام خطط التنظيم الدولى المشبوهة.
ومع تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة قبل أكثر من شهرين، أعيد فتح ملف الإخوان والتيارات المتطرفة داخل فرنسا، بعد تولى جيرالد دارمانين المعروف بمواقفه الحاسمة من الفكر المتطرف حقيبة الداخلية فى الحكومة الجديدة.
وفى هذا الفيديو، نتعرف معا على تفاصيل محاولات الإخوان السيطرة على المجتمع الفرنسى، ونشر الأفكار الإرهابية المتطرفة، وسعى عاصمة النور للقضاء على الإخوان.
كانت هذه تفاصيل خبر الإخوان ينصبون شباكهم على باريس.. وفرنسا تشن عليهم الحرب "فيديو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.