الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بالترخيص لوزير البترول للتعاقد مع شركات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالتصديق على قانون رقم 168 لسنة 2019 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصريه العامة للبترول و شركة أباتى غرب كلابشة كوروبريشن ال دى سى لتعديل اتفاقيه الالتزام للبحث عن البترول و أستغلاله فى منطقة غرب كلابشة بالصحراء الغربية ،الصادرة بموجب القانون رقم 19 لسنه 2005 ،و المعدل بالقانون رقم 28لسنه 2014 "ج.م.ع" .

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