شكرا لقرائتكم خبر عن فضائح جديدة لاتحاد القرضاوى العالمى فى تونس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من جديد عاد الجدل حول الأنشطة السرية المشبوهة التى يتورط فيها الاتحاد الذى أسسه يوسف القرضاوى، فى تونس، والمسمى بـ الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، فعلى الرغم من الاحتجاجات والشكاوى التى تلقتها السلطات فى تونس للتبليغ عن النشاطات المشبوهة التى يقوم بها مكتب الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، ما زال هذا المكتب يعمل دون ترخيص، وسط غموض وتعتيم يحيط بممارساته وأدواره فى تونس.
وفى هذا الفيديو، نتعرف معا على الفضائح الجديدة لاتحاد يوسف القرضاوى العالمى فى تونس.
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