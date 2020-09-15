محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
قرر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، مد العمل بالمراكز التكنولوجية العاملة في استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء بجميع أحياء العاصمة حتى السادسة مساءً.
كما قرر محافظ القاهرة، استمرار تلقي طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية بالأحياء يومي الجمعة والسبت.
يأتي ذلك تيسيرًا على المواطنين ونظرًا للإقبال الكبير على تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء.
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كانت هذه تفاصيل خبر محافظ القاهرة يصدر قرارا جديدا بشأن تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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