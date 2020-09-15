"التعليم": بدء النشاط الصيفي لتعليم اللغتين الإنجليزية والفرنسية وبرامج الكمبيوتر

محمد اسماعيل - القاهرة - قالت الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم بدء النشاط الصيفي لتعليم اللغتين الإنجليزية والفرنسية، وتعليم برامج الكمبيوتر، من خلال الجداول المعلنة على منصة البث المباشر Stream.moe.gov.eg.
يأتي ذلك حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على دعم أبنائها الطلاب وتطوير مهاراتهم في كل المجالات.
وأوضحت الوزارة أن مواعيد برنامج اللغة الإنجليزية ستكون أيام "السبت والإثنين والأربعاء"، وبرنامج اللغة الفرنسية أيام "الأحد الثلاثاء والخميس"، وجميعها تبدأ من الساعة 7 إلى 8 مساءً.
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