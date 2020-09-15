ضبط مدرس خالف الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا في بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

اتخذت الأجهزة الأمنية في الشرقية الإجراءات القانونية تجاه مدرس؛ لمخالفته الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وتجميعه عددًا من الطلاب بإحدى الشقق السكنية.

كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تمكنت من ضبط مدرس كيمياء- مقيم بمنطقة الزقازيق في الشرقية لقيامه بإلقاء درس خصوصي بغرفة أسفل أحد المنازل بمنطقة الزقازيق ، لـ 20 طالب بالصف الثالث الثانوي العام، مخالفاً القرارات الصادرة في هذا الشأن.

وتم الغلق المكان واتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.