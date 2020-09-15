أبرزها ضبط 4 آلاف قضية سرقة تيار كهربي.. جهود الأمن الاقتصادي خلال يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:

قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط (1204) قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط (4072) قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

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ونجحت جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات في مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، حماية نهر النيل والمجاري المائية)، في ضبط (129) قضية متنوعة.

وضُبط في مجال مكافحة جرائم الأموال العامة عدد (2 قضية "رشوة – نصب").

وقامت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، في مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (1167) قضية تموينية متنوعة (غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية، سجائر).

جرى تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.