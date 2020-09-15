ضبط تشكيل عصابي لسرقة السيارات في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة دمياط الجديدة، بمديرية أمن دمياط، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات. كان قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط تمكن من ضبط 3 أشخاص (“لهم معلومات جنائية” مقمين بدائرة قسم شرطة أول دمياط) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، وبحوزتهم (بندقية خرطوش وطلقتان لذات العيار – سيارة ملاكي بدون لوحات معدنية- مجموعة من المفاتيح – مفك). وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب (4) وقائع بذات الأسلوب بدائرة قسمي شرطة “أول – ثانٍ دمياط، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات. جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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