محكمة النقض: توزيع العمل في العام القضائي الجديد تحقيق للعدالة الناجزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

عقدت محكمة النقض، برئاسة المستشار عبدالله عمر شوضة، جمعيتها العمومية، اليوم الثلاثاء، في قاعة عبد العزيز باشا فهمى بدار القضاء العالي.

وذكرت محكمة النقض، في بيان لها اليوم، أنه تم توزيع العمل للعام القضائي 2020/2021 مع تلبية جميع رغبات أعضاء المحكمة ومراعاة صالح العمل.

وأثنى رئيس محكمة النقض على جهود أعضاء الجمعية العمومية وشيوخ القضاة، مهنئًا القضاة الجدد المنضمين للمحكمة.

وطالب المستشار "شوضة"، بضرورة إرساء قواعد العدالة وسرعة الفصل في القضايا المعروضة تحقيقًا للعدالة الناجزة، داعيًا بالحفاظ على مصر وقضائها والشعب المصري والقيادة السياسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.