حكم نهائي بتبرئة زهير جرانة في قضية تراخيص شركات السياحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:
رفضت محكمة النقض، طعن النيابة العامة على براءة وزير السياحة السابق زهير جرانة، في القضية المعروفة إعلاميًا بتراخيص شركات السياحة، وأيدت في حكم نهائي براءته.
كانت محكمة جنايات القاهرة قضت ببراءة جرانة فى إعادة محاكمته بالقضية، إذ كان يواجه حكما غيابيا أول درجة بالسجن المشدد 3 سنوات.
ونسبت النيابة العامة، لوزير السياحة السابق، بصفته موظفا عموميا أنه تحصل لغيره على ربح ومنفعة عامة بدون وجه حق من عمل من أعمال وظيفته بإصدار تراخيص بإنشاء وتأسيس شركات سياحية على خلاف القرارات الوزارية الصادرة عنه.
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