مصر | 4 سيارات إطفاء وخزان مياه لإخماد نيران اندلعت بقطعة أرض في العياط

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر 4 سيارات إطفاء وخزان مياه لإخماد نيران اندلعت بقطعة أرض في العياط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الثلاثاء، في السيطرة على حريقا اندلع في جذوع أشجار نخيل بقطعة أرض مجاورة لمزرعة دواجن شهيرة بمركز العياط، جنوب محافظة الجيزة، دون وقوع أي خسائر بشرية وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بقطعة أرض بقرية برنشت، التابعة لمركز العياط جنوب المحافظة.

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 4 سيارات إطفاء وخزان مياة استراتيجي، بقيادة العميد ماجد سعفان رئيس إدارة إطفاء جنوب الجيزة.

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وفرضت قوات الحماية المدنية كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات، وحاصرت القوات ألسنة اللهب وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل وقوع أي إصابات.

وكشف الفحص المبدئي والمعاينة أن الحريق اندلع بجذوع أشجار نخيل بقطعة أرض على مساحة 500 متر من أصل 750 مترا.

وأجرت القوات، عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات وانتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وإعداد تقرير حول سبب نشوبه.