مصر | "الكلاب نهشته" | تفاصيل فتاة المعصرة.. حملت سفاحا وألقته في الشارع

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر "الكلاب نهشته" | تفاصيل فتاة المعصرة.. حملت سفاحا وألقته في الشارع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدلت متهمة أمام نيابة المعصرة فى واقعة ألقاء طفلها حديث الولادة أسفل سيارة نقل بجوار سور الكهرباء بمساعدة عشيقها للتخلص منه، وقالت المتهمة أنها كانت تربطها علاقة عاطفية بعشيقها ثم تطورت إلى علاقة محرمة منذ سنة، وكانت تتردد إلى منزله، وأضافت عندما علمت بحملها قررت التخلص من الطفل خشية افتضاح أمرهما لإنجابها سفاحًا.

كما أمرت النيابة بتفريغ الكاميرات واستجواب عدد من الأطباء لسؤالهم عن الأمهات حديثي الولادة، تبين أن والدة الطفل تدعى "إ.م" 21 سنة بمنطقة الدواجن، وأنجبته سفاحًا من "م.م" شاب عشرينى، وبتتبع خط سير المتهمين وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط كل منهما واعترفا بارتكابهما الواقعة.

تلقى قسم شرطة مباحث المعصرة، بلاغًا من أحد الأهالى يفيد بعثوره على طفل حديث الولادة أسفل سيارة نقل وعدد من الكلاب الضالة محيطة بالطفل لنهشه، وسلمه إلى القسم وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان وتبين العثور على الطفل.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.