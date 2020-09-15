مصر | تأجيل محاكمة المتهمين بخلية داعش بولاق لـ10 أكتوبر

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة المتهمين بخلية داعش بولاق لـ10 أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدائرة 5إرهاب، بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طره تأجيل محاكمة 4 متهمين لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية المعروفة بـ"خلية داعش بولاق الدكرور"، لجلسة 10 اكتوبر لتعذر حضور المتهمين.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وعماد الدرمللى.

وتضم القضية رقم 4547 لسنة 2020 جنايات أمن دولة بولاق، والمقيدة رقم 172 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

المتهمين هم السيد محمد عبيد، هيثم محمد عبيد، أحمد عبد الغنى، أحمد مصباح قنديل.

وجاء في أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2016 بنطاق محافظتى الجيزة وشمال سيناء، أسس المتهم الأول السيد محمد عبيد جماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابى، ووجه لباقى المتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية، وتلقى تدريبات عسكرية.