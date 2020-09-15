مصر | العثور على جثة شاب مشنوق داخل شقته ببولاق

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر العثور على جثة شاب مشنوق داخل شقته ببولاق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عثرت أجهزة الأمن بالجيزة على جثة شاب مشنوقا داخل شقته بمنطقة بولاق الدكرور، غرب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة بورود بلاغا لمأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب داخل شقته بنطاق القسم.

اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وجه بسرعة إنتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها، وانتقلت قوة من القسم برئاسة العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث غرب الجيزة، والمقدم محمد الجوهري رئيس مباحث القسم، وبالفحص والمعاينة عُثر على جثة شاب مشنوقا بجنزير.

ورجحت التحريات الأولية التي أجريت بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة إلى، انتحار الشاب، وعدم وجود شبهة جنائية حول وفاته.

وجري وتم نقل الجثة إلى المشرحة بواسطة سيارة الإسعاف وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.