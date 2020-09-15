مصر | حبس صاحب مخبز لاستيلائه على مليون جنيه من أموال الدعم بالمطرية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر حبس صاحب مخبز لاستيلائه على مليون جنيه من أموال الدعم بالمطرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة المطرية الجزئية اليوم الثلاثاء، حبس صاحب مخبز 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاستيلائه على مليون و274 ألف جنيه من أموال الدعم، وطالبت بسرعة تحريات المباحث حول الصحيفة الجنائية للمتهم.

كشفت تحقيقات النيابة عن تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من اللواء محمد رجائي مدير مباحث تموين القاهرة مفادة ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة المطرية لإستيلائه على مليون و274 ألف جنيه من أموال

الدعم بدون وجه حق من خلال التلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا والتصرف في كميات من الدقيق البلدى المدعم إستخراج 82% وبيعها في السوق السوداء.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.