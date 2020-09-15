مصر | دفن جثة شاب مشنوق أعلى سطح منزله بدار السلام

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر دفن جثة شاب مشنوق أعلى سطح منزله بدار السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت نيابة دار السلام، بدفن جثة شاب لقى مصرعه شنقا داخل عشة أعلى سطح منزله، جنوب محافظة القاهرة، كما طالبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية لبيان السبب الرئيسي وراء مصرعه، وكشف ملابسات الحادث.

البداية عندما تلقى رئيس مباحث قسم شرطة دار السلام، بلاغًا من الأهالي بشارع أحمد ذكي، مفاده العثور على جثة شاب مشنوق داخل مسكنه، وبالانتقال والفحص عثر على جثة شاب يرتدي ملابسه بالكامل ومشنوق داخل عشة أعلى سطح منزله، وتكثف مباحث

قسم شرطة دار السلام من جهودها لكشف ملابسات الحادث. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

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كشفت المعاينة الأولية أن عقب سيجارة مشتعل السبب في نشوب حريق بإدارة شمال الجيزة التعليمية، دون وقوع أي خسائر في الأرواح.

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وسيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق شب بإدارة شمال الجيزة التعليمية، بمنطقة إمبابة، دون وقوع أي خسائر بشرية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بلاغا من إدارة شرطة النجدة، بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من إدارة شمال الجيزة التعليمية، بمنطقة إمبابة شمال المحافظة.

دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة، بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارات الإطفاء، وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدده إلى باقي المجاورات.

وكشفت المعاينة والفحص المبدئي أن الحريق إندلع في غرفة مستخدمة كـ"أرشيف للحسابات والشئون القانونية"، على مساحة (3 ×4 ) مترا، وحاصرت القوات الحريق على مساحة 2 متر وتمكنت من السيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية، واجري القوات عمليات التبريد لمنع تجدد إشتعال النيران مرة آخرى، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.