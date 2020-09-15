أخبار مصر | نقابة الأطباء تنعي الدكتور جمال عبد العليم إثر وفاته بكورونا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر نقابة الأطباء تنعي الدكتور جمال عبد العليم إثر وفاته بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور جمال عبد العليم الديب، استشاري ومدير مستشفى حميات دمياط السابق والذي توفي بالمستشفي نتيجة الإصابة بفيروس كوڤيد19.

وأضافت النقابة "خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنها مع الأبرار والشهداء".

وأشارت النقابة أن الشهيد الدكتور جمال عبد العليم الديب، الطيب رقم الــ(167)، من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ بدء جائحة الكورونا وحتى الأن.

وأكدت النقابة أن الأعداد المذكورة للأطباء الذي تم توثيق بياناتهم حتي الان تم التأكد من الوفاة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل، والأتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة والاستئذان في نشر النعي.

