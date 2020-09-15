أخبار مصر | محافظة القاهرة تطلق حملة توعوية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر محافظة القاهرة تطلق حملة توعوية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقوم مديرية الشئون الصحية بتنفيذ حملة تنشيطية توعوية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية يوم الأحد القادم الموافق يوم 20/9 وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 30/ 9 على مستوى 14 منطقة تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، يأتي ذلك في إطار مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وصرح الدكتور محمد شوقي مدير مديرية الشئون الصحية، بأن الحملة ستقوم بتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية من خلال أخصائيي النساء والتوليد وتقديم خدمات المشورة وتنظيم الأسرة بالمجان بالعيادات الثابتة والمتنقلة والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز الرعاية الأساسية وذلك ضمن أنشطة مشروع برنامج دعم خدمات الصحة الإنجابية.

وأضاف إن الحملة ستكون على مرحلتين المرحلة الأولي تبدأ يوم 20 / 9 وحتى يوم 24 / 9 وتشمل مناطق ( البساتين _ الشرابية _روض الفرج _ السلام ثاني _ المرج _ حلوان المقطم ) والمرحلة الثانية تبدأ يوم 26 /9 وحتى يوم 30/ 9 وتشمل مناطق ( مصر القديمة _ الزاوية _ السلام أول _ الخليفة _ المعصرة _ منشاة ناصر _ 15 يوم.

وذكر الدكتور محمد شوقي ان الحملة سوف تقدم خدمات توعية ضمن مبادرة أيامنا احلي لرفع الوعي الصحي للشرائح العمرية والمجتمعية المختلفة للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة ومردوده علي صحة الام والطفل لدعم تقديم خدمات ومعلومات عن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مشيرا إلي إنه سوف يتم خلال الحملة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي بين فئات الجمهور وذلك للوقاية من فيرس كورونا المستجد .