أخبار مصر | بعد عودته.. تعرف على لقاح كورونا الأكثر تقدما في العالم

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد عودته.. تعرف على لقاح كورونا الأكثر تقدما في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف ممثل لشركة أسترازينيكا في البرازيل، أمس الاثنين، عن عودة لقاح فيروس كورونا للتجارب السريرية بعد توقف دام لمدة أسبوع للتأكد من سلامته.

وترصد "الخليج 365" في السطور التالية أبرز تطورات لقاح أسترازينيكا:

عودة تجارب السريرية:

كشفت شركة أسترازينيكا عن استئناف التجارب السريرية للقاحها المضاد لفيروس كورونا، الذي تطوره الشركة بالتعاون مع جامعة أوكسفورد، بعد حصول هيئة تنظيم الشؤون الصحية في البلاد على تأكيد باستئناف التجارب.

تجارب على أكثر من ٤ آلاف متطوع:

وأكدت جامعة ساو باولو الاتحادية، التي تجري التجارب، أنه تمت التجربة على 4600 شخص من أصل 5000 متطوع في البرازيل، موضحا أنه لم يتم تبليغ عن أي مشكلات صحية خطيرة.

كما شارك في التجارب متطوعون من ساو باولو وريو دي جانيرو وسلفادور في ولاية باهيا الشمالية الشرقية.

المرحلة الأخيرة:

وقالت الشركة المطوره للقاح إن لقاح أسترازينيكا وصل إلى المرحلة الأخيرة، وفي حالة إثبات فعاليته سيتم ضخ عدد كبير لتحظى به الدول.

تعليق اللقاح في أمريكا:

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ووفق لجريدة scmp أوضحت الولايات المتحدة الاثنين أنها مازالت تعلق تجربة لقاح كورونا التابع لشركة أسترازينيكا، حيث إنها تنتظر تحقيق إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ولجنة السلامة في القضية.

الصحة العالمية:

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت في وقت سابق أن اللقاح المرشح الذي تطوره شركة "أسترازينيكا" ضد فيروس كورونا هو "على الأرجح" اللقاح الرائد والأكثر تقدما في العالم حاليا.

سبب توقف التجارب

في الأسبوع الماضي أعلنت شركة أسترازينيكا عن توقف التجارب العالمية مؤقتا بعد ظهور مرض غامض لأحد المشاركين في بريطانيا.

تطورات أزمة كورونا في مصر

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 808 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 84969 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 168 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 101177 حالة من ضمنهم 84969 حالة تم شفاؤها، و5661 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.