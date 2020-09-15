أخبار مصر | 3 قرارات مهمة من وزارة التموين بشأن صرف الكمامات القماشية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر 3 قرارات مهمة من وزارة التموين بشأن صرف الكمامات القماشية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية عدة قرارات بشأن الكمامات الطبية ومنها صرفها إجباريا علي البطاقات التموينية.

وترصد "الخليج 365" في السطور التالية أبرز قرارات وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن الكمامات الطبية:

صرف الكمامة بنسبة 5%:

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن إصدار قرارا بشأن صرف الكمامات بنسبة 5% من قيمة كل استعاضة للتاجر التمويني إجباري، اي تحدد شركتي الجملة عدد الكمامات التي يتم صرفها، من منافذ مشروع "جمعيتي " والمجمعات الاستهلاكية.

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تعامل الكمامة مثل باقي السلع:

أوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أنه يتم تعامل مع الكمامات مثل باقي السلع "الزيت والسكر"، مشيرًا الي تطبيق صرفها إجباريًا للحد من انتشار فيروس كورونا.

عدد الكمامات المسموح بها؛

كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية عن عدد صرف الكمامات المسموح بها، موضحًا أنه تصرف اجباريا للبطاقات التي تشمل عدد 3 أفراد فأكثر، كما يحق لجميع البطاقات صرف كمامتين كحد أقصى أيًا كان عدد الأفراد اختياريًا.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد قررت بداية الشهر الجارى صرف كمامة قماش واحدة فقط إجباريًا بشكل شهري على البطاقات التموينية التى تتضمن 4 أفراد فأكثر، مع استمرار صرفها اختياريًا للبطاقات المتضمنة 3 أفراد فأقل، وذلك اعتبارًا من اليوم 1-9-2020.



وأكدت الوزارة أن ذلك يأتى فى إطار حرص الدولة والحكومة المصرية على صحة وسلامة المواطنين، وفى ظل تزايد منحنى الإصابات بسبب فيروس كورونا (كوفيد19)، مع تلايك حظ عدم التزام بعض المواطنين حاليًا بارتداء الكمامات، وعدم الوعى الكافى بخطورة هذه المرحلة من الوباء العالمي، وبعد أن أصبحت الكمامة التوصية الأولى للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



ويأتى ذلك حرصًا من وزارة التموين للاستفادة من قدرة وفاعلية البطاقة التموينية فى توزيع السلع الأساسية والاستراتيجية على أكبر عدد من المواطنين إذ يتواجد قاعدة بيانات البطاقات التموينية ما يقرب من 64 مليون مستفيد، فضلًا عن امتلاك الوزارة لأكبر شبكة توزيع منتظمة ومنضبطة عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية لضمان سرعة التوزيع والنفاذ لكافة انحاء الجمهورية

