شكرا لقرائتكم خبر عن «مديرية شباب الدقهلية»: إنشاء 10 مشاريع استثمارية في 8 مراكز شباب بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم الثلاثاء، عن الانتهاء من تنفيذ 7 مشروعات استثمارية بنظام حق الانتفاع BOT بعدد من مراكز الشباب، وجاري الانتهاء من عدد 3 مشروعات أخرى بتكلفة إنشائية قدرها 37.3 مليون جنيه.

وأكدت المديرية في بيان لها: «أنه تم الانتهاء من إنشاء عدد 2 حمام سباحة بمركزي شباب مدينة المطرية ومدينة ميت غمر، وتطوير ورفع كفاءة لعدد 2 حمام سباحة بمركزي شباب الديرس ومدينة بلقاس، كما تم تنجيل ملعب كرة قدم قانوني بمركز شباب ميت بدر خميس وتنجيل الملعب الخماسي بمركز شباب مدينة المطرية، وتم إنشاء 73 محلا تجاريًا متعدد الخدمات والأنشطة التجارية بمركز شباب مدينة المطرية، وجاري العمل على الانتهاء من انشاء حمام السباحة التدريبي بمركز شباب الخيارية، والتي بلغت نسبة الأعمال الإنشائية به 80%، وكذلك جاري العمل على إنشاء قاعتي مناسبات اجتماعية بمركز شباب بهوت ومركز شباب مدينة أجا».

وذكرت المديرية أن هذه المشاريع تأتي ضمن مشروعات الطرح الإستثماري التي تقدمها الوزارة بمختلف مراكز شباب الجمهورية، حيث يقدر العائد الاستثماري لهذه المشاريع بمحافظة الدقهلية بحوالي 63.5 مليون جنيه.

وأضاف البيان أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أكد على حرص الوزارة على التوسع في مشروعات الطرح الاستثماري بمختلف محافظات الجمهورية، حيث إنها تأتي دون أن تحمل ميزانية وزارة الشباب والرياضة أية أعباء مالية.

وأضاف أن مشروعات الطرح الاستثماري بمراكز الشباب بالمحافظات حققت قيمة استثمارية تتخطي المليار ومائتي مليون جنيه بعدد 174 مركز شباب في 19 محافظة بالاضافة إلى 800 مليون جنيـه بالمنشآت الرياضية والأندية بالمحافظات.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى زيادة الاستثمارات بمنشآت الأندية ومراكز الشباب وتعميمها لما تحققه هذه الاستثمارات من ربح للصرف منه على الأنشطة المختلفة كما يوفر رصيدًا للأندية والمراكز، مع اتخاذ كل اشتراطات السلامة والأمن لكل المشروعات بالأندية ومراكز الشباب على مستوى المحافظات.

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