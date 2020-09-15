شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تطلق حملة توعية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية في 14 منطقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار مبادرة حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تنفذ مديرية الشؤون الصحية، حملة تنشيطية توعوية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، يوم الأحد المقبل، الموافق 20/9، وتستمر حتي الأربعاء الموافق 30/ 9 على مستوي 14 منطقة، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

وقال الدكتور محمد شوقي مدير مديرية الشؤون الصحية، إن الحملة ستقدم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، من خلال أخصائي النساء والتوليد، وتقديم خدمات المشورة، وتنظيم الأسرة بالمجان بالعيادات الثابتة، والمتنقلة والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز الرعاية الأساسية، وذلك ضمن أنشطة مشروع برنامج دعم خدمات الصحة الإنجابية .

وأضاف إن الحملة ستكون على مرحلتين المرحلة الأولي تبدأ يوم 20 / 9 وحتي يوم 24 / 9 وتشمل مناطق ( البساتين _ الشرابية _روض الفرج _ السلام ثاني _ المرج _ حلوان المقطم ) والمرحلة الثانية تبدأ يوم 26 /9 وحتى يوم 30/ 9 وتشمل مناطق ( مصر القديمة _ الزاوية _ السلام أول _ الخليفة _ المعصرة _ منشاة ناصر _ 15 يوم .

وأكد «شوقي» أن الحملة سوف تقدم خدمات توعية ضمن مبادرة أيامنا أحلي، لرفع الوعي الصحي للشرائح العمرية والمجتمعية المختلفة، للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة، ومردوده على صحة الأم والطفل، لدعم تقديم خدمات ومعلومات عن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، مشيرا إلى إنه سوف يتم خلال الحملة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، بين فئات الجمهور، وذلك للوقاية من فيروس كورونا المستجد .