شكرا لقرائتكم خبر عن ورش عمل عن تصميم وتحميل المقررات الدراسية إلكترونيًا بـ «كليات جامعة المنيا» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن، رئيس جامعة المنيا، أنه تحقيقاً لدفع مسيرة الجامعة لخلق بيئة تعليمية ناجحة، ترفع من شغف الطلاب لمواصلة التعليم عن بعد، واكتساب خبرات تعليمية مبتكرة تُعزز استراتيجيات نمط التعليم الهجين الذي أقرته الجامعة على جميع كلياتها اعتباراً من العام الجامعي 2020/2021؛ أطلقت الجامعة عدداً من الفعاليات التي أعدتها استعدادًا لتطبيق النظام الجديد بكلياتها الـ20، وذلك بتنظيم ورش عمل عن تصميم وتحميل المقررات الدراسية على المنصات الإلكترونية، والتي استهدفت خلالها أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بمختلف الكليات، وحاضرها الدكتور ياسر وزيري، مدير البوابة الإلكترونية بالجامعة.

حيث عُقدت أولى الورش بكليات التربية الرياضية، والسياحة والفنادق، والألسن، ودارت محاورها حول التعريف بالتعليم الهجين، ومراحل إنتاج المقررات الإلكترونية على شكل عرض تقديمي، وتوظيف قوالب التصميم الجاهزة، والتعرف على أسس التصميم التعليمي، والأخطاء الشائعة في تصميم المقررات والمواد التعليمية، ومعايير إنتاج وتحرير الفيديو والصوت الرقمي، وانتاج وتقويم الفيديو التعليمي، وطريقة نشر المقررات الإلكترونية بالمنصات على موقع الجامعة.

و أوضح الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن نمط تطبيق التعليم الهجين، يضمن تقليل الكثافة الطلابية، ويحقق أعلى استفادة من البنية التحتية التكنولوجية للجامعة، والتحول التدريجي للطالب إلى متعلم مدى الحياة.

التجهيز لتصميم وتحميل المقررات الدراسية إلكترونيًا بجامعة المنيا

التجهيز لتصميم وتحميل المقررات الدراسية إلكترونيًا بجامعة المنيا

التجهيز لتصميم وتحميل المقررات الدراسية إلكترونيًا بجامعة المنيا

التجهيز لتصميم وتحميل المقررات الدراسية إلكترونيًا بجامعة المنيا

التجهيز لتصميم وتحميل المقررات الدراسية إلكترونيًا بجامعة المنيا